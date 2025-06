Google Pixel Watch 3 è in offerta al minimo storico su Amazon

Se sei alla ricerca di uno smartwatch all’avanguardia senza spendere una fortuna, questa è l’occasione che fa per te. Il Google Pixel Watch 3, il dispositivo che unisce design elegante e funzionalità avanzate, è in offerta su Amazon a un prezzo mai visto prima: sotto i 300€. Non lasciarti sfuggire questa opportunità esclusiva: scopri come ottenere il massimo dal tuo polso con la tecnologia di Google!

Lo smartwatch Google Pixel Watch 3 è in offerta su Amazon sotto i 300€ con un nuovo minimo storico L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Google Pixel Watch 3 è in offerta al minimo storico su Amazon

In questa notizia si parla di: google - pixel - watch - offerta

Google Pixel 9 da 256 GB a un prezzone su Amazon col coupon: meno di Pixel 9a - Scopri l'incredibile offerta su Amazon: il Google Pixel 9 da 256 GB è disponibile a un prezzo stracciato, addirittura inferiore a quello del Pixel 9a, nonostante le sue superiori caratteristiche.

Google Pixel Watch 2, sconto del 62%: salute e sport sempre sotto controllo Vai su X

MINIMO STORICO HUAWEI WATCH GT 4 46mm Smartwatch, Batteria fino a 2 settimane 139,00€ 249,00€ (-44%) https://www.amazon.it/dp/B0CG9NTJ92/?tag=offt2-21&psc=1 MINIMO STORICO Xiaomi POCO X7 Pro (smartphone) 299,90€ 399,90€ (-25%) htt Vai su Facebook

Google Pixel Watch 2 a soli 150€: oggi è a METÀ PREZZO!; Google Pixel Watch 2 è in offerta al minimo storico su Amazon; Google Pixel Watch 2, CHE PREZZO! Su Amazon lo paghi MENO DELLA META'!.

Google Pixel Watch 2, CHE PREZZO! Su Amazon lo paghi MENO DELLA META'! - Google Pixel Watch 2 con cassa in alluminio e cinturino grigio-verde al PREZZO MINIMO STORICO: approfitta subito, prima che l’offerta finisca! Secondo tomshw.it