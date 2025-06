Goncalo Ramos Juve Tuttosport | nelle chiacchierate col PSG per Kolo Muani è spuntato anche il suo nome! Ultimissime

Nel vivace calciomercato della Juventus, tra trattative e rumors, emerge un nome che fa scalpore: Goncalo Ramos. Durante le conversazioni con il PSG per il riscatto di Kolo Muani, il suo nome è apparso come possibile alternativa, alimentando le ultime speculazioni di mercato. Ma quali sono le reali possibilità di vedere Ramos in bianconero? Scopriamolo insieme nel dettaglio delle ultime indiscrezioni.

Goncalo Ramos Juve (Tuttosport): nelle chiacchierate col PSG per Kolo Muani è spuntato anche il suo nome! Le ultimissime sulle possibili mosse. Tra una chiacchierata e l’altra con il Paris Saint-Germain per il riscatto di Randal Kolo Muani, che il calciomercato Juve vorrebbe mantenere in rosa anche per la prossima stagione, è spuntato anche il nome di Goncalo Ramos. A riportarlo è Tuttosport, che svela come ci siano già stati alcuni contatti per il centravanti portoghese gestito da Jorge Mendes. Da vedere se e come potrà evolvere questa pista. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com