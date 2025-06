Goliath la tartaruga di 135 anni diventa papà per la prima volta

Un evento senza precedenti allo Zoo di Miami: Goliath, la tartaruga delle Galápagos di 135 anni, diventa papà per la prima volta. Questa straordinaria nascita segna un momento storico e affascinante nel regno animale, offrendo un’occasione unica di celebrare la longevità e la rinascita della natura. Restate con noi per scoprire i dettagli di questo avvenimento incredibile, che dimostra come la meraviglia della vita può sorprenderci a ogni età.

Un evento straordinario allo Zoo di Miami. Goliath, la tartaruga delle Galápagos più longeva dello Zoo di Miami, ha compiuto 135 anni e, per la prima volta nella sua lunga vita, è diventato papà. Il traguardo è stato raggiunto proprio a inizio giugno, rendendo questo momento ancora più speciale per lo staff dello zoo e per gli amanti degli animali di tutto il mondo. La nascita di un cucciolo raro. Uno degli otto uova deposti lo scorso 27 gennaio si è finalmente schiuso il 4 giugno, dando alla luce un piccolo esemplare di tartaruga delle Galápagos. Questo evento non rappresenta solo la prima prole di Goliath, ma anche la prima nascita di questa specie in via d'estinzione presso lo Zoo di Miami.

