Golf | US Open 2025 Sam Burns ancora in testa Spaun e Scott lo incalzano

Il terzo giro dello US Open 2025 regala emozioni ad alta quota, con Sam Burns che mantiene la leadership a -4, ma Spaun e Scott sono pronti a infiammare l'ultima giornata. La sfida si fa serrata, con appena cinque giocatori sotto o pari al par, promettendo un finale incerto e spettacolare. Chi conquisterà il prestigioso titolo a Oakmont? La suspense è servita!

Al termine del terzo giro dello US Open resta viva la leadership di Sam Burns. Il ventottenne della Louisiana guida il Major che quest’anno si gioca a Oakmont con lo score di -4. Per lui nel moving day un -1 frutto di tre birdie e due bogey, e potrebbe davvero essere questo il suo anno. Dietro, però, sono in tanti a poter dire di battagliare. E sono anche in pochi a trovarsi sotto o pari con il par. In cinque, per la precisione. Secondo posto a un solo colpo per il rivale di tutto il torneo di Burns, il connazionale J.J. Spaun, che viene qui affiancato dall’australiano Adam Scott, che a 44 anni sta tentando un’impresa al limite del miracoloso: tornare a vincere un Major a 12 anni dall’ultima volta (il Masters). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf: US Open 2025, Sam Burns ancora in testa, Spaun e Scott lo incalzano

In questa notizia si parla di: burns - open - spaun - golf

Golf: US Open 2025, Sam Burns vola e guida a metà torneo. Fuori tutti gli italiani - Sam Burns vola alto e guida con autorità al US Open 2025 all’Oakmont, portando a casa un impressionante -5 nel secondo giro.

U.S. Open ? Oakmont Country Club In Pennsylvania, il secondo round è stato sospeso per pericolo di fulmini con ancora 13 giocatori in campo. Al comando c’è S. Burns con -3. Al 2/o posto J. J. Spaun con -2, seguito da V. Hovland con -1. Vai su X

J.J. Spaun critica il ritmo di gioco degli US Open: chiede un’azione urgente.; J.J. Spaun lancia un appassionato appello all'azione mentre il ritmo degli US Open mina la sacra tranquillità del golf.; Sam Burns sale al trono come il miglior putter del golf dopo un'epica performance agli US Open..

Golf-Burns and Spaun reach turn in share of US Open lead

Lo riporta msn.com: round lead at Oakmont Country Club on Saturday while LIV Golf's Carlos Ortiz stormed into contention and was two shots back ...