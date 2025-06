Golf Club Garfagnana | Tecnofreight Golf Challenge verso la finale internazionale

Al Golf Club Garfagnana di Braccicorti di Pontecosi, si è acceso l’entusiasmo con il Tecnofreight Golf Challenge, un emozionante torneo a coppie che apre le porte alla finale internazionale. Con in palio pass per le prestigiose competizioni di Piacenza e Parma, i vincitori si preparano a volare oltre i confini nazionali, rappresentando l’eccellenza del golf italiano. La strada verso il mondiale è tracciata: il futuro dei campioni è già scritto in queste green.

Al Golf Club Garfagnana di Braccicorti di Pontecosi (Pieve Fosciana) è stato disputato il trofeo " Tecnofreight Golf Challenge ", gara a coppie con in palio, per i vincitori delle categorie, la finale nazionale, a marzo 2026, al Croara Country Club di Piacenza per i vincitori del "lordo" e al Golf Salsomaggiore Terme di Parma per i vincitori del "netto". Da qui i vincitori delle finali avranno in premio l’accesso alla finale internazionale, in Spagna in Costa Blanca. La classifica "Lordo" è stata dominata dalla coppia formata da Alessandro Berti e Antonio Casaroli che, con il netto punteggio di 43 punti (-7), hanno sbaragliato la concorrenza, imponendosi di ben +6 su Moreno e Stefano Dini, fermatisi a 37 punti (-1). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net