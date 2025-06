Goccia fredda sull’Italia cos’è e perché è pericolosa | rischio imboscate di grandine

L’Italia si prepara a un evento meteorologico sorprendente: una goccia fredda in arrivo potrebbe scatenare temporali violenti e grandinate inattese, creando potenziali insidie come imboscate di grandine. Roma e altre città rischiano di essere colpite da imprevisti atmosferici intensi, rendendo fondamentale conoscere i dettagli di questa minaccia. Ma cosa c’è dietro questa fase di instabilità? Scopriamolo insieme per essere pronti a fronteggiare eventuali emergenze.

Roma, 15 giugno 2025 – E' imminente l'arrivo del maltempo sull' Italia: dopo giorni di afa con temperature tipiche di un luglio inoltrato, ecco che l'anticiclone africano sta per essere disturbato da correnti atlantiche. Lo scontro tra masse d'aria fredda e calda potrebbe portare a fenomeni importanti su tutto lo Stivale. La tregua dunque sarà breve, ma potrebbe essere intensa. Ecco cosa dobbiamo aspettarci e quando, secondo le ultime previsioni meteo. Goccia fredda sull'Italia: di cosa si tratta. Rischio eventi estremi: ecco dove. Grandinate imprevedibili, attenzione al pomeriggio.

