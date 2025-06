Gliel’ha staccata a morsi Orrore in Italia | lei rifiuta un bacio particolari horror

Un episodio inquietante ha scosso l’Italia: un ragazzo, in preda a una furia cieca, ha aggredito una coetanea che aveva rifiutato un bacio, sfociando in violenza estrema e ferite gravissime. Questa vicenda, dal sapore quasi da film horror, ci rammenta quanto possa essere sottile il confine tra normalità e follia. È un dramma che scuote le coscienze e ci invita a riflettere sulla fragilità dei rapporti umani e sulla necessità di intervenire prima che sia troppo tardi.

Un gesto di violenza folle, improvviso. Una storia che sembra uscita da un film dell’orrore e che invece si è purtroppo davvero verificata in Italia: un ragazzo ha aggredito una coetanea perché quest’ultima si era rifiutata di dargli un bacio. E le ha provocato delle ferite gravissime, che l’hanno costretta al ricovero in ospedale. Un particolare su tutti è davvero agghiacciante. Leggi anche: Italia, sangue sull’asfalto: tragico tamponamento. Autostrada chiusa per ore Nella notte fra sabato 14 e domenica 15 giugno il personale dell’emergenza sanitaria di Arezzo si è trovato a dover intervenire in piazza Guido Monaco per soccorrere una giovane donna di 29 anni, incinta, che era stata aggredita dal fidanzato trentenne. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Gliel’ha staccata a morsi”. Orrore in Italia: lei rifiuta un bacio, particolari horror

