Gliel’ha staccata a morsi Orrore in Italia | lei rifiuta un bacio lui la aggredisce con violenza disumana

Un episodio sconvolgente che sembra tratto da un film dell’orrore ha scosso l’Italia: un ragazzo, rifiutando un bacio, ha aggredito brutalmente una coetanea, provocandole ferite gravissime e un ricovero d’urgenza. Una vicenda che mette in luce il lato oscuro della violenza e ci invita a riflettere sulla necessità di maggiore tutela e sensibilizzazione. La cronaca ci ricorda quanto possa essere sottile il confine tra normalità e follia.

Un gesto di violenza folle, improvviso. Una storia che sembra uscita da un film dell’orrore e che invece si è purtroppo davvero verificata in Italia: un ragazzo ha aggredito una coetanea perché quest’ultima si era rifiutata di dargli un bacio. E le ha provocato delle ferite gravissime, che l’hanno costretta al ricovero in ospedale. Un particolare su tutti è davvero agghiacciante. Leggi anche: Italia, sangue sull’asfalto: tragico tamponamento. Autostrada chiusa per ore Nella notte fra sabato 14 e domenica 15 giugno il personale dell’emergenza sanitaria di Arezzo si è trovato a dover intervenire in piazza Guido Monaco per soccorrere una giovane donna di 29 anni, incinta, che era stata aggredita dal fidanzato trentenne. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Gliel’ha staccata a morsi”. Orrore in Italia: lei rifiuta un bacio, lui la aggredisce con violenza disumana

