Gliel’ha stacca a a morsi Orrore in Italia | lei rifiuta un bacio lui la aggredisce con violenza disumana

Un episodio di violenza che sembra tratto da un incubo, ma purtroppo è accaduto davvero in Italia. Una giovane donna ha subito un’aggressione brutale da parte di un coetaneo, dopo aver rifiutato un bacio. La scena, che ha sconvolto l’intera comunità, evidenzia con drammatica chiarezza la crescente emergenza di comportamenti estremi e violenti. La notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno, il personale delle forze dell’ordine si è trovato ad affrontare una realtà inquietante e sconvolgente.

Un gesto di violenza folle, improvviso. Una storia che sembra uscita da un film dell'orrore e che invece si è purtroppo davvero verificata in Italia: un ragazzo ha aggredito una coetanea perché quest'ultima si era rifiutata di dargli un bacio. E le ha provocato delle ferite gravissime, che l'hanno costretta al ricovero in ospedale. Un particolare su tutti è davvero agghiacciante. Nella notte fra sabato 14 e domenica 15 giugno il personale dell'emergenza sanitaria di Arezzo si è trovato a dover intervenire in piazza Guido Monaco per soccorrere una giovane donna di 29 anni, incinta, che era stata aggredita dal fidanzato trentenne.

