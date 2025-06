Gli iraniani d' Israele | Vorrei rivedere la mia terra in tempo di pace

Gli iraniani di Israele, cresciuti tra le strade di Gerusalemme, portano nel cuore un legame profondo con il loro Paese d'origine. Da generazioni, hanno costruito una vita lontano, mantenendo vivo l’orgoglio e le radici persiane. Ora, con speranza e desiderio di pace, condividono un sogno: tornare a rivedere la loro terra in tempi sereni. Un messaggio che tocca il cuore di tutti noi.

Tra i persiani di Israele. Alcuni vivono a Gerusalemme da generazioni e non parlano piĂą farsi, ma con orgoglio pensano al Paese d'origine dei loro avi. Così, ai microfoni di Tgcom24, esprimono un desiderio: "Vorrei rivedere la mia terra in tempo di pace". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gli iraniani d'Israele: "Vorrei rivedere la mia terra in tempo di pace"

In questa notizia si parla di: israele - vorrei - rivedere - terra

Eurovision, il vincitore JJ contro Israele: «Vorrei un festival senza di loro» - A pochi giorni dalla vittoria all’Eurovision 2025, il cantante austriaco JJ ha espresso il desiderio di un festival senza la presenza di Israele, sollevando polemiche.

Guerra aperta tra Israele e Iran. Nella notte le sirene d'allarme sono scattate a Tel Aviv in seguito al lancio di missili dall'Iran. Forti esplosioni anche nella capitale iraniana: una colonna di fumo si è alzata dall'aeroporto della capitale'. Il segretario generale dell' Vai su Facebook

Israele e il giorno della Memoria. Netanyahu: portata Shoah inimmaginabile; La situazione in Israele si aggrava: i Vescovi toscani bloccati in Terra Santa; Attacco Israele su Iran: vescovi toscani a Gerusalemme, rientro immediato in Italia. Padre Faltas (vicario Custodia), “situazione terribile”.

La Ue condanna ma va avanti: rivedere il partenariato con Israele - Nel corso di un’intervista alla radio spagnola Cadena Ser, il socialista catalano sferza Bruxelles si dice anche convinto che «se ci fosse la volontà, l’Europa avrebbe nelle sue mani una grande ... Da ilmanifesto.it