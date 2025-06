Gli eroi silenziosi di Marco Baliani | L’azione non è sempre eclatante

Scopri il potere delle storie di eroi silenziosi con Marco Baliani, in scena al Teatro Alighieri di Ravenna alle 21. Un viaggio tra narrazioni che, nel nostro tempo, rivelano un nuovo, profondo significato di coraggio. Le imprese più grandi non sono sempre quelle eclatanti: spesso si nascondono nel silenzio di chi affronta le sfide quotidiane con determinazione. Un evento imperdibile per riscoprire l’essenza dell’eroismo autentico.

Alle 21 al Teatro Alighieri di Ravenna lo spettacolo ’ Del coraggio silenzioso ’ di Marco Baliani. Le storie di eroi sono esistite fin dall’antichità – prescelti dagli dei, incarnazione di forza fisica e morale, posti al di sopra delle persone comuni da un destino eccezionale che spesso li condanna a una tragica solitudine – ma la nostra epoca richiede un nuovo concetto di coraggio. Lungo il percorso tematico di questa XXXVI edizione di Ravenna Festival, che esplora l’evoluzione della figura dell’eroe dall’epica ai giorni nostri, c’è anche lo spettacolo di Baliani, che ci invita a contemplare quel coraggio che agisce quasi inaspettatamente e non presuppone una tempra guerriera né si attende una ricompensa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli eroi silenziosi di Marco Baliani: "L’azione non è sempre eclatante"

