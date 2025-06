Giusto cambiare la Costituzione sui referendum | nel 2025 di firme ne servono 2 milioni altro che 500mila

Niente di straordinario: 2.000.000 è una cifra realistica e coerente con i tempi attuali, che garantisce rappresentatività e serietà ai referendum. Con questa soglia, si eviterebbero proposte improvvisate e si rafforzerebbe la qualità del confronto democratico, evitando il ripetersi di fallimenti come quelli recenti. È ora di aggiornare le regole per rispecchiare la realtà di oggi e rendere il nostro sistema più efficace e credibile.

Accenno, a mo' di esempio, ai recenti falliti referendum. È stato già detto tutto, e voglio solo aggiungere che quando nel 1948 si stabilì la raccolta di 500.000 firme, era ancora una cifra notevole e per l'analfabetismo e per difficoltà di comunicazioni. Oggi si raccolgono in pochi giorni, perciò occorre che un referendum sia presentato da almeno. secondo me, due milioni; fermo restando il quorum del 50%+1. Niente di straordinario: 2.000.000 è un numero da 2025, e non più da 1948. Vino nuovo in otri vecchi è un aforisma evangelico, ma, come molti insegnamenti di Gesù, trova applicazione sia nell'eternamente stabile Regno di Dio, sia nel continuamente mutevole dominio di Cesare, e nella vita quotidiana.