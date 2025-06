Giuseppe Rossi | Yildiz è fortissimo è il mio preferito tra i bianconeri Vlahovic? Per il suo bene farebbe meglio a lasciare la Juve Sul Mondiale per Club…

Giuseppe Rossi analizza il momento della Juventus in vista del Mondiale per Club, mostrando grande attenzione ai talenti come Yildiz e Vlahovic. Con un occhio critico e appassionato, l’ex calciatore offre spunti interessanti sulle sfide e le potenzialità della squadra bianconera, sottolineando quanto sia importante fare le scelte giuste per il bene del club. E mentre il percorso si fa complicato, il futuro di alcuni protagonisti rimane in bilico, tra speranze e criticità .

Giuseppe Rossi, intervistato da Tuttosport, analizza il momento della Juve in vista del Mondiale: tutte le parole. L'ex calciatore Giuseppe Rossi ha parlato a Tuttosport per analizzare il possibile percorso della Juve al Mondiale per Club, soffermandosi sul talento bianconero Kenan Yildiz. SUL MONDIALE PER CLUB – «Per i bianconeri sarà dura: ci sono squadre fortissime. Per me la favorita è il Paris Saint Germain. Li vedo troppo più avanti rispetto agli altri. Basti vedere quello che è successo in finale di Champions». SU YILDIZ – «A essere sincero, faccio proprio fatica a trovare profili simili a me, giocatori bassi di statura, rapidi e tecnici, abili nel trovare soluzioni diverse anche di fronte a delle bestie come Bonucci, Barzagli e Chiellini.

