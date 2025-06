Giuliacci il meteo | Caldo e temporali Dove scatta l' allarme climatico

Giuliacci avverte: il clima si sta facendo insostenibile. Fino a questa sera, il Veneto si trova sotto l’allarme climatico per caldo e temporali, con rischi che coinvolgono le zone costiere, pianeggianti e pedemontane. La regione, guidata da Luca Zaia, ha proclamato lo stato di emergenza in risposta alle previsioni di Arpav. Come spiega il meteorologo Mario Giuliacci, in queste ore qualcosa è destinato a cambiare radicalmente, ecco cosa ci aspetta.

Fino a questa sera sarà " allarme climatico " in Veneto. Lo ha proclamato la regione guidata dal governatore Luca Zaia a seguito delle previsioni contenute nel Bollettino del Disagio Fisico e della Qualità dell'Aria emesso da Arpav. Particolacalrmente a rischio le zone costiera, pianeggiante continentale e pedemontana. Come sottolinea il meteorologo Mario Giuliacci sul suo sito di analisi e previsioni del tempo, in queste ore qualcosa è destinato a cambiare in Italia dopo giorni soleggiati e caratterizzati da un caldo intenso e già "estivo". "Una perturbazione atlantica, approfittando del parziale indebolimento dell'alta pressione, si addosserà alle Alpi e spingerà correnti relativamente più fresche e instabili sulla nostra Penisola, favorendo la formazione di numerosi temporali e anche una parziale attenuazione del caldo". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Giuliacci, il meteo: "Caldo e temporali". Dove scatta l'allarme climatico

