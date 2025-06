Giubileo degli Sportivi Leone XIV | Lo sport porta in sé il riflesso della bellezza di Dio

In un weekend di grande forza e passione, il Giubileo degli Sportivi Leone XIV ha celebrato il cuore pulsante dello sport italiano, riflesso della bellezza e della spiritualità di Dio. Un’occasione unica per unire atleti, allenatori e appassionati sotto il segno di valori universali. E mentre Roma si anima con manifestazioni e incontri, si rinnova l’impegno a far sì che lo sport continui a essere ponte di pace e solidarietà.

Roma, 15 giugno 2025 – E’ stato un week end importante per il mondo sportivo italiano. Si è celebrata, oggi, la giornata conclusiva della Giornata Nazionale dello Sport, evento che ha aperto i suoi programmi ieri 14 giugno, in tutta Italia. Oltre alle tante manifestazioni in calendario (tra cui il Villaggio dello Sport e Piazza del Popolo a Roma) (leggi qui), si è anche svolto il Giubileo degli Sportivi, che ha visto tanti protagonisti del mondo sportivo e internazionale partecipare alla Santa Messa in Vaticano, in occasione della solennità della Santissima Trinità. Sua Santità Papa Leone XIV ha parlato dello sport, durante la sua omelia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: sport - giubileo - sportivi - leone

Giubileo dello Sport, all'Isola Tiberina la pagaiata nel Tevere - Preparati a vivere un'esperienza unica nel cuore di Roma! Sabato 14 giugno 2025, l'Isola Tiberina si trasformerà in un palcoscenico per il Free Flowing River Paddling Festival, il grande evento del Giubileo dello Sport.

Papa Leone XIV ha celebrato in piazza San Pietro la messa al termine del Giubileo del mondo dello sport. Il Pontefice ha inoltre citato l’omelia che Giovanni Paolo II pronunciò nel 1984 in occasione del Giubileo degli sportivi: “Lo sport è gioia di vivere, gioc Vai su Facebook

Papa Leone XIV chiude il Giubileo degli sportivi. "Sport mezzo prezioso di formazione umana" Le parole del Pontefice https://bit.ly/4n84iUU #GNS #GiornataNazionaledelloSport #Giubileodeglisportivi Vai su X

Giubileo dello Sport. Papa Leone XIV: nessuno nasce campione, conta la capacità di rialzarsi; Papa Leone XIV chiude il Giubileo degli sportivi, Sport mezzo prezioso di formazione umana; Leone XIV: con l'allenamento quotidiano dell'amore si costruisce un mondo nuovo.

Giubileo dello Sport. Papa Leone XIV: nessuno nasce campione, conta la capacità di rialzarsi - "Non è un caso che nella vita di molti santi del nostro tempo, lo sport abbia avuto un ruolo significativo, sia come pratica personale sia come via di evangelizzazione". Riporta msn.com