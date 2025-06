Girone B | Rimini e Forlì pronte per la nuova stagione con possibili cambiamenti

Il nuovo Girone B si sta delineando con entusiasmo e qualche incertezza, mentre Rimini e Forlì si preparano a condividere il palcoscenico della prossima stagione. Con un aumento di squadre da 59 a 60, il panorama calcistico romagnolo si presenta ricco di sfide e sorprese. L’attenzione è tutta rivolta ai playout di Serie B, dove Sampdoria e Salernitana si contendono la salvezza. La prossima settimana potrebbe riservare grandi colpi di scena: rimanete sintonizzati!

Cinquantanove che presento diventeranno 60. Si va delineando il nuovo girone B, quello nel quale presumibilmente viaggeranno in coppia le romagnole Rimini e Forlì la prossima stagione. Con un solo punto interrogativo. Quello legato ai playout di serie B che avranno inizio oggi. Due big come Sampdoria e Salernitana si giocheranno la permanenza in categoria. Una scenderà in C e nel caso in cui dovesse essere la Samp è molto probabile che i liguri vengano inseriti nel girone B. Che sarà presumibilmente un po' diverso da quello della scorsa stagione considerando che il raggruppamento di Centro ha perso molte interpreti.

Serie C Girone B. Nel girone del Rimini tutto confermato: Oltre la Lucchese salta la Spal la quale ha provveduto ad inviare in lega una domanda incompleta. In questo momento c'è una piccola speranza per gli estensi di evitare la sparizione nelle serie inferiori Vai su Facebook

