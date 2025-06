Giro Nextgen due squadre trevigiane al via

Il Giro Next Gen apre le porte a un nuovo emozionante capitolo, con due squadre trevigiane pronte a brillare sul palcoscenico del ciclismo giovanile. L’UC Trevigiani Energiapura Marchiol e Solme Olmo si preparano a sfidarsi con giovani talenti che promettono grandi spettacoli e future stelle del pedale. La competizione è alle porte: chi avrà la meglio?

Si alza il sipario sul Giro Next Gen. Due squadre trevigiane al via: l'Uc Trevigiani Energiapura Marchiol e la Solme Olmo. L'Uc Trevigiani Energiapura Marchiol sarà formata da Tommaso Bambagioni, Riccardo Fabbro, Luca Fraticelli, Lorenzo Montanari e Riccardo Perani. Direttore sportivo Rino De.

GIRO NEXT GEN: IL CAMPIONE DA BATTERE Jarno Widar parla (poco) alla vigilia del Giro Next Gen dove tonerà per difendere il successo conquistato lo scorso anno a Forlimpopoli, chi sarà in grado di impensierirlo? #BiciPro #ciclismo #GiroNextGen https:/ Vai su Facebook

