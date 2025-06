Giro NextGen 2025 Lorenzo Finn guadagna qualcosa su Widar nella cronometro d’apertura Schwarzbacher prima maglia rosa

Il Giro NextGen 2025 ha preso il via in grande stile con una cronometro entusiasmante a Rho, dove Matthias Schwarzbacher si è aggiudicato la prima maglia rosa. Tra i protagonisti, anche Lorenzo Finn ha mostrato una prestazione notevole, guadagnando terreno su Widar. La competizione promette emozioni e sorprese, dando un assaggio delle future stelle del ciclismo italiano e internazionale. La corsa è solo all’inizio, e l’adrenalina sale...

Il Giro d’Italia NextGen si è aperto con una cronometro individuale totalmente pianeggiante di 8,4 km con partenza e arrivo a Rho (in provincia di Milano). La corsa a tappe riservata agli under 23 è iniziata con il successo dello slovacco Matthias Schwarzbacher, che si è imposto nella prova contro il tempo fermando le lancette a nove minuti e diciassette secondi. L’alfiere della UAE Team Emirates Gen Z ha conquistato la prima maglia rosa, prevalendo per un solo secondo nei confronti del belga Matisse Van Kerchkove (Team Visma Lease a Bike Development) e di tre secondi sul britannico Callum Thornley (Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro NextGen 2025, Lorenzo Finn guadagna qualcosa su Widar nella cronometro d’apertura. Schwarzbacher prima maglia rosa

In questa notizia si parla di: giro - nextgen - cronometro - schwarzbacher

Giro NextGen 2025: il percorso e le tappe ai raggi X. Si parte da Rho, due arrivi in salita durissimi - Il Giro NextGen 2025 promette emozioni forti e sfide epiche, partendo da Rho e attraversando tappe dai percorsi impegnativi fino agli arrivi in salita più duri.

GIRO NEXT GEN: UNA STARTLIST RICCA DI STELLE E IL POKERISSIMO DELLA TREVIGIANI ENERGIAPURA MARCHIOL. L’ELENCO DEGLI ISCRITTI E DOVE SEGUIRE LA CORSA Ufficiali i 165 protagonisti che da domani si daranno battaglia nella cors Vai su Facebook

LA VITTORIA A CRONOMETRO DI SCHWARZBACHER APRE IL GIRO NEXT GEN, FINN 4 SECONDI MEGLIO DI WIDAR; Giro Next Gen, 1ª tappa: Schwarzbacher vince la crono davanti a Van Kerckhove e Thornley; TUTTOBICIWEB.it - Il sito italiano di riferimento per il ciclismo agonistico e dilettantistico.

LA VITTORIA A CRONOMETRO DI SCHWARZBACHER APRE IL GIRO NEXT GEN, FINN 4 SECONDI MEGLIO DI WIDAR - 4 km inaugurali a Rho, dove salgono sul podio Van Kerckhove e Thornley ... Segnala tuttobiciweb.it