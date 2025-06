Giro d’Italia Next Gen 2025 tappa di oggi Rho-Rho | orari percorso favoriti La cronometro assegna la prima maglia rosa

Oggi, domenica 15 giugno, inaugura il Giro d’Italia Next Gen 2025, la sfida dedicata ai giovani talenti under 23 che promette emozioni e sorprese. Otto tappe intense culmineranno a Pinerolo, con l’assegnazione della prima maglia rosa durante la cronometro di Rho. Tra i favoriti spiccano nomi come Lorenzo Finn e Jarno Widar, pronti a lasciare il segno in questa edizione che consacrerà il nuovo campione del ciclismo emergente.

Parte oggi domenica 15 giugno il Giro d’Italia Next Gen, corsa a tappe riservata ai migliori u23. Saranno otto le frazioni che verranno affrontate dai corridori, prima dell’arrivo conclusivo a Pinerolo, località che incoronerà il vincitore dell’ edizione 2025. Tante le giovani promesse del ciclismo mondiale che si cimenteranno nella difficile Corsa Rosa, tra queste spiccano Lorenzo Finn (Red Bull Bora Hansgrohe Rookies) e Jarno Widar (Lotto Development Team). La prima frazione sarà la cronometro di 8,4 chilometri che si correrà a Rho. PERCORSO. La cronometro di apertura di Rho non presenta particolari difficoltà altimetrica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia Next Gen 2025, tappa di oggi Rho-Rho: orari, percorso, favoriti. La cronometro assegna la prima maglia rosa

Il Giro d'Italia per la prima volta parte da Ceglie Messapica. Tanta gente: entusiasmo per strada - Ceglie Messapica si è vestita a festa per accogliere il Giro d'Italia, un evento storico che ha visto la città protagonista per la prima volta.

Chatting and relaxing before the next effort. Chiacchere e relax prima di una nuova fatica. @LaPresse_news Mirror Media #GirodItalia Vai su X

19 Giugno 2025 – la nuova generazione del ciclismo è pronta a scrivere il futuro… e lo farà anche passando da Fiorenzuola d’Arda! Più veloci. Più audaci. Pronti a brillare. Il Giro Next Gen, versione under-23 del Giro d’Italia, arriva in città per la Vai su Facebook

Giro Next Gen 2025 al via: i protagonisti e la prima tappa

