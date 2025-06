Giro d’Italia Next Gen 2025 tappa di oggi Rho-Rho | orari percorso favoriti Finn deve limitare i danni a cronometro

Il Giro d’Italia Next Gen 2025 prende il via oggi, domenica 15 giugno, con un percorso affascinante dedicato ai talenti emergenti del ciclismo under 23. Otto tappe intense culmineranno a Pinerolo, dove sarà incoronato il nuovo campione. Tra i favoriti spiccano Lorenzo Finn e Jarno Widar, pronti a dimostrare tutto il loro valore. La sfida di oggi a Rho segna l’inizio di una corsa che promette emozioni e sorprese—restate sintonizzati per seguire ogni momento cruciale.

Parte oggi domenica 15 giugno il Giro d'Italia Next Gen, corsa a tappe riservata ai migliori u23. Saranno otto le frazioni che verranno affrontate dai corridori, prima dell'arrivo conclusivo a Pinerolo, località che incoronerà il vincitore dell' edizione 2025. Tante le giovani promesse del ciclismo mondiale che si cimenteranno nella difficile Corsa Rosa, tra queste spiccano Lorenzo Finn (Red Bull Bora Hansgrohe Rookies) e Jarno Widar (Lotto Development Team). La prima frazione sarà la cronometro di 8,4 chilometri che si correrà a Rho. LA DIRETTA LIVE DEL GIRO NEXTGEN DALLE 12.20 PERCORSO. La cronometro di apertura di Rho non presenta particolari difficoltà altimetrica.

