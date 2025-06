Giro d’Italia a Bollate Garbagnate e Saronno | lunedì 16 strade chiuse per il passaggio Next Gen

Il Giro d’Italia Next Gen 2025 sta per attraversare le vie di Bollate, Garbagnate, Saronno e Gerenzano, portando entusiasmo e adrenalina nelle nostre città. Lunedì 16 giugno 2025, alcune strade saranno temporaneamente chiuse per garantire la sicurezza dei giovani talenti del ciclismo e degli spettatori. Un’occasione unica per vivere un evento sportivo di grande prestigio che coinvolgerà tutta la comunità, promuovendo passione, sport e aggregazione.

