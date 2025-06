Giro d' Italia 2025 Carapaz | Fatico a capire quanto accaduto sul Colle delle Finestre

Dalla fine del Giro d'Italia 2025, gli appassionati faticano ancora a digerire quanto accaduto sul Colle delle Finestre. Richard Carapaz, protagonista di un episodio chiave, torna a parlarne sulle colonne di Marca, rivelando le sue emozioni e riflettendo sulla strategia che avrebbe potuto cambiare le sorti della corsa. Una vicenda avvolta da tensione e incertezze, che continuerà a far discutere nel mondo del ciclismo, perché ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

Roma, 15 giugno 2025 - Dalla fine del Giro d'Italia 2025 sono trascorse diverse settimane, ma non tutti hanno ancora elaborato e superato quanto successo sul Colle delle Finestre: è il caso di Richard Carapaz, che sulle colonne di Marca torna sull'impasse con Isaac Del Toro che avrebbe poi spianato la strada alla rimonta vincente di Simon Yates.  Le dichiarazioni di Carapaz. Nonostante la Corsa Rosa l'abbia giĂ vinta nel 2019, l'ecuadoriano ha ancora forti rimpianti per un terzo posto amarissimo. "Penso che questo sia uno dei migliori Grandi Giri che io abbia mai corso nella mia carriera. Sono estremamente soddisfatto perchĂ© so di aver dato tutto quello che avevo e di aver fatto tutto quello che era in mio potere.