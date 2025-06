Giro di Svizzera una maxi-fuga decide la prima tappa | stoccata di Romain Grégoire

Una spettacolare maxi-fuga ha segnato la prima tappa del Giro di Svizzera, con 129 km di emozioni tra partenza e arrivo a Kuessnacht. Tra attacchi audaci e salite impegnative, sei uomini sono riusciti a crearsi un vantaggio decisivo, culminando con una stoccata di Romain Gregoire che ha lasciato il gruppo alle spalle. La gara promette battaglie ancora più avvincenti nelle prossime tappe, e tutto può ancora succedere.

Una maxi-fuga ha animato la prima tappa del Giro di Svizzera, 129 km con partenza e arrivo a Kuessnacht con la salita di Michaelskreuz (3 km al 9% di pendenza media) posta a 15 chilometri dall’arrivo. Ben 2 6 uomini hanno formato il gruppo all’attacco quando mancavano un’ottantina di chilometri e il plotone non è più riuscito a rientrare. A comporre la fuga erano Felix Grosschartner (UAE Emirates – XRG), Ewen Costiou, Kevin Vauquelin (Arkea-B&B Hotels), Sam Maisnobe (Cofidis), Matej Mohoric, Rainer Kepplinger (Bahrain-Victorius), Roman Grégoire (Groupama – FDJ), Georg Zimmermann (Intermaché-Wanty), Lennard Kamna, Quinn Simmons (Lidl-Trek), Pablo Castrillo, Will Barta (Movistar Team), Luke Durbridge, Felix Engelhardt, Ben O’Connor (Team Jayco Alula), Tijmen Graat, Bart Lemmen (Team Visma Lease a Bike), Nicola Conci, Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team), George Bennett, Hugo Houle (Israel – Premier Tech), Matteo Badilatti, Sjoerd Bax (Q36. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro di Svizzera, una maxi-fuga decide la prima tappa: stoccata di Romain Grégoire

