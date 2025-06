Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi Küssnacht -Küssnacht orari percorso favoriti Occhio al meteo

Si prepara ad accendersi il sipario sulla 88ª edizione del Giro di Svizzera, un evento che promette emozioni e sfide epiche. Oggi, i ciclisti si contenderanno la prima frazione di 129,4 km da Küssnacht, dove il meteo potrebbe giocare un ruolo decisivo. Seguite con noi questa avventura, perché ogni pedalata può fare la differenza e lasciarci con il fiato sospeso fino all'ultima salita. La gara è appena iniziata, e il cuore pulsante della Svizzera sta per svelare i suoi segreti.

Si comincia. Oggi, domenica 15 giugno 2025, inizia ufficialmente il Giro di Svizzera 2025, celebre e storica corsa a tappe arrivata alla sua ottantottesima edizione. Nella giornata odierna i corridori affronteranno la prima frazione che, nella fattispecie, prevede un percorso di 129.4 km con partenza ad arrivo da Küssnacht. Potrebbe rivelarsi una tappa molto particolare, complice i possibili temporali attesi nel pomeriggio elvetico. PERCORSO. Si tratta della tappa in linea più corta di tutta la rassegna. Lungo il tracciato sono situati quattro GPM, distribuiti tra la prima e la seconda parte. Poco dopo il via si presenterà la salita di Adligenswilerstrasse (1,6 km al 6,1%), preludio di un circuito lungo 23,3 km che includerà anche il GPM non poco impegnativo di Michaelskreuzstrasse (3,8 km all’8,9%). 🔗 Leggi su Oasport.it