Giro del Delfinato trionfa Pogacar | tutto pronto per il Tour

Il Giro del Delfinato si chiude con un trionfo di Pogacar, pronto ora a sfidare il Tour de France con la determinazione di chi punta alla vittoria assoluta. La battaglia epica dell’ottava tappa, tra salite impegnative e dislivelli vertiginosi, ha dimostrato ancora una volta la sua forza e resilienza. Con l’ultimo tremante battito di gara, si apre un nuovo capitolo nella corsa più prestigiosa del ciclismo mondiale...

Il ciclista sloveno vince il Giro del Delfinato e adesso e si prepara al Tour de France, l’obiettivo è la vittoria. L’ottava tappa del Giro del Delfinato ha messo la parola fine sull’edizione di quest’anno. L’ultima tappa ha messo alla prova i corridori con 6 GPM e più di 3000 metri di dislivello. La partenza è stata in salita, in tutti i sensi: la Cote d’Aiton, lunga 1,2 km, presenta una pendenza all’8,8%. Quale chilometro più tardi, per rendere tutto più difficile, ecco la Saint-Georges d’Hurtieres con più di 4 km al 7,1%. Uno dei momenti più duri della giornata, però, è stato il Col de Baune, più o meno a metà tappa. 🔗 Leggi su Sportface.it

Pogacar vince il Delfinato ma non fa 100: tutto rimandato al Tour. Sul Moncenisio svetta Martinez