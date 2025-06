Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi Val-d’Arc- Plateau du Mont-Cenis | orari percorso favoriti Chi fermerà Pogacar?

L’ultima tappa del Giro del Delfinato 2025 si prepara ad incantare gli appassionati con un percorso di 133,3 km tra Val-d’Arc e Plateau du Mont-Cenis. L’attesa è tutta per scoprire se Pogacar, già in grande forma, riuscirà a bissare il successo e dominare anche questa sfida finale. Riuscirà il campione sloveno a confermarsi, o sarà una vittoria di misura per altri favoriti? La risposta sta per arrivare.

L'edizione 2025 del Giro del Delfinato è giunta all'epilogo. Si corre l'ottava ed ultima tappa Val-d'Arc- Plateau du Mont-Cenis di 133,3 chilometri. Una gara che sembrava potersi svolgere sui binari dell'assoluto equilibrio rischia invece di trasformarsi nella consueta cavalcata solitaria del più forte di tutti. Due arrivi in salita sono infatti bastati a Tadej Pogacar per recuperare il passivo accumulato nella cronometro e mettere una seria ipoteca sul successo finale. In classifica generale il capitano della UAE Team Emirates-XRG precede di 1'01'' il danese Jonas Vingegaard della della Team Visma Lease a Bike e di 2'21'' il tedesco Florian Lipowitz della Red Bull- BORA – hansgrohe.

