Giro del Delfinato 2025 Pogacar | Vittoria bellissima | una corsa in meno nella lista

Il Giro del Delfinato 2025 si conclude con una vittoria emozionante di Tadej Pogacar, che aggiunge un altro prestigioso trionfo alla sua straordinaria carriera. Con il suo sesto successo in questa gara e già tre tappe conquistate questa settimana, lo sloveno si avvicina al traguardo dei 100 successi. La sua ambizione di raggiungere questo storico traguardo sembra essere ormai vicina: il Tour de France 2025 si profila come il prossimo grande obiettivo. Prima però, il corridore dell'...

Roma, 15 giugno 2025 - Un'altra corsa si aggiunge al carniere di Tadej Pogacar: si tratta del Giro del Delfinato 2025, vinto oggi dopo aver gi√† portato a casa 3 tappe nel corso di una settimana molto feconda. Il computo totale recita ora 99 successi in carriera, e l'impressione √® che lo sloveno per la fatidica quota 100 abbia quasi volutamente dato appuntamento al Tour de France 2025. ¬† Le dichiarazioni di Pogacar. Prima per√≤ il corridore dell' UAE Team Emirates-XRG, dopo qualche giorno di meritato riposo, dovr√† affinare la preparazione perch√©, strano a dirsi, non tutto ha funzionato nella corsa del sud-est della Francia, che da oggi intanto √® finita nel suo gi√† ricchissimo palmares. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net ¬© Sport.quotidiano.net - Giro del Delfinato 2025, Pogacar: "Vittoria bellissima: una corsa in meno nella lista"

Al Giro del Delfinato Pogacar è sparito dagli occhi di Vingegaard. A Combloux il campione del mondo ha vinto la sesta tappa della corsa a tappe francese, trasformando un testa a testa in una solitudine ciclistica

