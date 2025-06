Giro del Delfinato 2025 oggi | Pogacar padrone a Martinez la tappa 8 La classifica finale

Il Giro del Delfinato 2025 si conclude con un trionfo di Tadej Pogacar nella tappa 8, un risultato che rafforza la sua posizione e lo avvicina alla storica centesima vittoria. Con questa affermazione, il campione sloveno si prepara a scrivere un capitolo epico nel Tour de France 2025, mentre gli occhi degli appassionati sono già puntati sui protagonisti principali come Vingegaard e Martinez. La corsa verso Parigi entra nel vivo: scopriamo come si è concluso questo emozionante capitolo.

Val-Cenis-Plateau du Mont-Cenis (Francia), 15 giugno 2025 - La tappa 8 fa calare il sipario sul Giro del Delfinato 2025 e lo fa senza grossi colpi di scena per quanto riguarda la classifica generale: vince Tadej Pogacar, che fa 99 vittorie in carriera, mettendo nel mirino la numero 100 al Tour de France 2025. Da qui alla Grande Boucle tutti gli uomini più attesi, in primis Jonas Vingegaard, secondo oggi con un mezzo sprint proprio ai danni dello sloveno, per la verità quasi disinteressato, e secondo in classifica generale, e Remco Evenepoel (che manca il terzo gradino del podio, che va alla sorpresa Florian Lipowitz ), proveranno a rifinire la preparazione: lo stesso Pogacar, il più forte in salita, sarà chiamato a lavorare sulle cronometro dopo la delusione di questa settimana, l'unica a dispetto dei 3 successi di tappa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro del Delfinato 2025 oggi: Pogacar padrone, a Martinez la tappa 8. La classifica finale

Giro del Delfinato 2025, la classifica big: Tadej Pogacar conquista la corsa con 59" su Vingegaard, 2'38" su Lipowitz e 4'21" su Evenepoel