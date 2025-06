Giro del Delfinato 2025 Lenny Martinez trionfa a Plateau du Mont-Cenis Pogacar legittima il suo trionfo

Il Giro del Delfinato 2025 si conclude in grande stile, con Lenny Martinez che conquista la vittoria in solitaria sulla storica salita del Plateau du Mont Cenis. La sfida tra i grandi ciclisti si infiamma, con Pogacar che risponde e conferma il suo talento, mentre Vingegaard si fa notare nelle ultime fasi. Un finale appassionante che consacra il talento e la determinazione dei protagonisti di questa corsa epica.

L’ultima tappa del Giro del Delfinato 2025 parla francese. Lenny Martinez, scalatore della Bahrain-Victorious, arriva da solo al traguardo e vince la La Val-d’Arc-Plateau du Mont-Cenis di 133.3km conquistando il suo nono successo da professionista. Tadej Pogacar risponde al tentativo di allungo finale del suo diretto rivale, conclude in terza posizione e legittima il suo trionfo. A sei chilometri e seicento metri dalla fine Jonas Vingegaard tenta l’allungo, lo sloveno è pronto a marcarlo e lo segue senza concedergli spazio. In classifica generale Tadej Pogacar, alla vittoria numero 99 della sua carriera, precede il danese Jonas Vingegaard della Team Visma Lease a Bike di 59’’ e il tedesco Florian Lipowitz della Red Bull – BORA – hansgrohe di 2’38’’. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro del Delfinato 2025, Lenny Martinez trionfa a Plateau du Mont-Cenis. Pogacar legittima il suo trionfo

In questa notizia si parla di: giro - delfinato - lenny - martinez

Infortunio per Van Der Poel: in dubbio il Giro del Delfinato e il Tour de France - Mathieu Van Der Poel si trova in una situazione precaria dopo un infortunio subito in una gara di mountain bike.

PROVE TECNICHE DI TOUR C’è Tadej Pogacar. È presente Jonas Vingegaard. C’è Remco Evenepoel. I tre corridori saliti sul podio del Tour de France 2024 si ritroveranno dall’8 al 16 giugno sulle strade del Giro del Delfinato 2025. Non era ancora accaduto Vai su Facebook

Giro del Delfinato, vince Tadej Pogacar. A Lenny Martinez l'ultima tappa; Giro del Delfinato, 8ª tappa: vince Lenny Martinez in fuga, corsa a Pogacar; Pogacar risponde a Vingegaard ma si tiene la 100a per il Tour! Ultima tappa a Martinez.

DELFINATO. ULTIMA TAPPA A LENNY MARTINEZ, POGACAR VINCE E FA 99 - Lenny Martinez si conferma cacciatore di tappe importanti e - Da tuttobiciweb.it