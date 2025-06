Giovanna Melandri candidata a sua insaputa | Cos' ho firmato

Giovanna Melandri, una figura di spicco del panorama culturale e politico italiano, si è trovata involontariamente protagonista di un episodio sorprendente: con appena quaranta voti, non è riuscita a essere eletta come rappresentante dei soci nella Casagit. Ma la vera notizia va oltre: l’ex presidente del Maxxi, simbolo dei progressisti negli anni 2000, ci invita a riflettere su come il suo percorso e il suo coinvolgimento possano ancora influenzare il nostro futuro culturale e sociale.

Appena quaranta voti e l’ex ministra della Cultura, Giovanna Melandri, non viene eletta alle elezioni dei rappresentanti dei soci nell’Assemblea nazionale di Casagit la cassa di assistenza sanitaria dei giornalisti italiani per il “fondo adesione individuale”. Ma la vera notizia non è questa. È che l’ex presidente del Maxxi, intellettuale simbolo dei progressisti negli anni 2000, quando la sinistra cercava un equilibrio tra idealismo sociale e pragmatismo riformista, ha negato di essersi candidata, nonostante il suo nome fosse votabile sulla piattaforma elettronica di Casagit. E ha spiegato così l’accaduto: «A quanto pare la mia assistente si è confusa, pensava di aver compilato un modulo per il rimborso di spese mediche. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Giovanna Melandri candidata a sua insaputa: "Cos'ho firmato"

