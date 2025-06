Giovani leader e difesa a tre | ecco come giocherà l'Italia di Gattuso

Giovani talenti, una difesa a tre solida e un progetto chiaro: questa è la strada tracciata da Gennaro Gattuso per l'Italia. In un percorso fatto di nuove speranze e certezze da ritrovare, il futuro azzurro si costruisce passo dopo passo, puntando su giovani promesse e un sistema di gioco innovativo. Ecco come l’Italia può risorgere, rafforzando il suo spirito e il suo orgoglio nazionale.

