Giostra apre Colcitrone Colombina di rincorsa poi SAndrea e Chimera È la notte delle novità

La notte delle novità si svela tra tradizione e emozione, con la Giostra che apre con Colcitrone, prosegue tra Colombina e Sant’Andrea, e si chiude con Chimera. L’estrazione delle carriere ha disegnato un ordine che si ripete da decenni, regalando sorprese e momenti di gloria ai quartieri. Porta Crucifera, in prima fila, si confronta con una storia ricca di successi. Prepariamoci a vivere un evento che unisce passato e presente in un crescendo di passione e spettacolo.

Apre Colcitrone, chiude la Chimera, in mezzo Colombina e Sant’Andrea. L’estrazione delle carriere ha messo in riga i quartieri secondo un ordine che in passato si è ripetuto nove volte. Proprio Porta Crucifera, chiamata alla prima carriera con questo sorteggio si trova più a suo agio: addirittura cinque le vittorie rossoverdi in un arco di tempo che va dal 1935 al 2021. Due le vittorie di Porta del Foro e Porta Sant’Andrea mentre Santo Spirito non ha mai vinto correndo così. L’ultima volta con questa estrazione si è galoppato nell’edizione post-Covid di quattro anni fa, quella delle mascherine, delle tribunette invece dei posti in piedi e della lancia spezzata sul 4 da Adalberto Rauco in prima carriera che chiuse subito la contesa e regalò la lancia a Colcitrone. 🔗 Leggi su Lanazione.it