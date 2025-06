‘Giornata Nazionale dello Sport’ l’evento all’Istituto Agrario

La Giornata Nazionale dello Sport torna a far battere i cuori di Benevento, unendo eccellenza e passione in un evento imperdibile. Domenica 15 giugno 2025, nel suggestivo parco dell’Istituto Agrario “Mario Vetrone”, milioni di italiani hanno celebrato il movimento e lo sport come strumenti di inclusione e benessere. Un’occasione per riscoprire il valore dello sport nel nostro quotidiano, coinvolgendo giovani e adulti in attività che promuovono salute e socialità . E tu, sei pronto a partecipare anche quest’anno?

Tempo di lettura: 2 minuti La XX "Giornata Nazionale dello Sport" si è svolta domenica 15 giugno 2025 nel parco dell 'Istituto Agrario "Mario Vetrone" in contrada Piano Cappelle di Benevento. La manifestazione sportiva, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2003, si è tenuta in contemporanea in tutte le province italiane. A Benevento è stata organizzata dal CONI con la collaborazione del Comune, della Provincia e dell'Istituto Scolastico "Galilei-Vetrone". Dopo il raduno delle ore 9, è cominciata la sfilata delle bandiere con la bandiera Italiana portata dagli agenti della Polizia Municipale di Benevento; in seguito i labari dei comuni di Benevento e San Marco dei Cavoti con il sindaco Dott.

