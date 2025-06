Giornata nazionale dello sport | cala il sipario sulla due giorni dedicata a divertimento e inclusione

La Giornata Nazionale dello Sport a Reggio Calabria si è conclusa con un successo travolgente, dimostrando come lo sport possa unire e far divertire tutti, indipendentemente dall’età o dalle abilità. Le iniziative sul Lungomare Falcomatà hanno acceso la passione di tanti cittadini, trasformando la città in un grande palcoscenico di energia e inclusione. Un appuntamento che ha lasciato il segno, ricordandoci che lo sport è una forza capace di abbattere barriere e creare comunità.

Nella nostra bella Reggio Calabria le tante attività previste hanno animato, il Lungomare Falcomatà che per l’occasione si è trasformato in un grande campo per tutti i tipi di sport. Nonostante le alte temperature, tantissimi i cittadini che hanno preso parte e alle attività offerte dalle società. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Giornata nazionale dello sport: cala il sipario sulla due giorni dedicata a divertimento e inclusione

In questa notizia si parla di: sport - giornata - nazionale - cala

Giornata Mondiale Fair Play: sport e inclusione protagonisti il 16 maggio - Il 16 maggio, Roma ospiterà l’evento 'Lo sport a tutto campo' in occasione della Giornata Mondiale del Fair Play e dei 30 anni del Fair Play in Italia.

22 maggio, Giornata mondiale della Biodiversità Ormeggiare a Cala dei Sardi significa scegliere un approdo dove la natura è protagonista. Qui il mare è cristallino, la vegetazione rigogliosa, e ogni scelta punta alla sostenibilità. Un'oasi di pace alle porte della Vai su Facebook

Giornata nazionale dello sport: cala il sipario sulla due giorni dedicata a divertimento e inclusione; Anche Salerno protagonista della XXI Giornata Nazionale dello Sport del Coni; A Lecce con il Gruppo San Pietro Vernotico vince lo sport inclusivo.

Sul Lungomare di Reggio Calabria tante attività sportive legate alla Giornata Nazionale dello Sport - Sul Lungomare di Reggio Calabria tante attività sportive legate alla Giornata Nazionale dello Sport il 14 e 15 giugno ... Si legge su strettoweb.com