Giornata Internazionale dello Yoga a Salerno | l' iniziativa

Preparati a vivere un'esperienza di pace e benessere! Sabato 21 giugno 2025, nel suggestivo Parco dell’Irno a Salerno, si celebra l’undicesima Giornata Internazionale dello Yoga, un evento che unisce tradizione e modernità per promuovere salute e armonia. Organizzata dall’associazione Devayoga fin dal primo anno in cui l’ONU ha sancito questa ricorrenza, questa giornata sarà un’occasione unica per riscoprire il potere dello yoga e della mindfulness. Non mancare!

