Giorgia muore dopo essere finita contro auto in divieto di sosta | proprietario indagato per omicidio colposo

Tragedia a Torino: Giorgia Marino, giovane mamma di 26 anni, perde la vita dopo essere stata travolta da un'auto in divieto di sosta, finendo contro un veicolo parcheggiato. L’autore dell’incidente è ora sotto indagine per omicidio colposo, mentre l’intera comunità si stringe nel dolore. Un episodio che scuote le coscienze e richiama l’attenzione sulla sicurezza stradale. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica vicenda.

Giorgia Marino, mamma di 26 anni, è morta a Torino dopo essere stata travolta da un’auto che ha causato la sua caduta contro un veicolo parcheggiato in divieto. Il proprietario dell’auto è indagato per omicidio colposo. L’incidente è avvenuto lo scorso 30 maggio nella zona di Mirafiori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Giorgia era mamma di una bimba di 4 anni e lavorava nel magazzino Amazon di Grugliasco. Indagati il guidatore dell'auto con cui si è scontrata e il proprietario di un'altra vettura lasciata in divieto Vai su Facebook

