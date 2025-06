Giorgia Meloni il look con poncho per la visita in Canada e c’è anche Ginevra

Giorgia Meloni conquista il Canada con un look deciso e originale: un poncho elegante che riflette il suo stile unico. Arrivata a Calgary per il G7, la Presidente del Consiglio si distingue non solo per la sua presenza politica, ma anche per la scelta di un abbigliamento che unisce sobrietà e carattere. Con la figlia Ginevra al fianco, Meloni si prepara ad affrontare una serie di importanti incontri internazionali, dimostrando che anche nei dettagli si nasconde la forza di una leader.

Giorgia Meloni è atterrata in Canada per partecipare al G7. La Presidente del Consiglio è arrivata in Nord America insieme alla figlia Ginevra, scegliendo per l’occasione un look piuttosto originale. Il look di Giorgia Meloni in Canada. Agenda fitta di impegni per Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio è atterrata all’aeroporto di Calgary, in Canada, in vista del prossimo G7: accompagnata dalla figlia Ginevra, di 8 anni, è poi diretta a Kananskis, città che ospiterà il summit dei leader al Pomeroy Kananaskis Mountain. Per l’occasione, la Premier ha scelto un look comodo e sobrio, indossando un singolare poncho in maglia color champagne, a cui ha abbinato pantaloni in tinta e camicia leggermente più chiara. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Giorgia Meloni, il look con poncho per la visita in Canada (e c’è anche Ginevra)

In questa notizia si parla di: giorgia - meloni - canada - look

Giorgia Meloni perde la pazienza al vertice con la Grecia: nel fuorionda «fulmina» i collaboratori – Il video - Giorgia Meloni ha mostrato segni di frustrazione durante un recente vertice con la Grecia, rivelando la sua impazienza in un fuorionda che ha sorpreso i collaboratori.

G7, Giorgia Meloni arrivata in Canada. Al via oggi il summit di Kananaskis Vai su Facebook

Giorgia Meloni, il look con poncho per la visita in Canada (e c’è anche Ginevra); Giorgia Meloni in Canada per il G7; Kate Middleton, l'outfit in azzurro Tiffany al Trooping the colour: quanto costa, gli orecchini della Regina e il look di Charlotte.

Al via il G7 in Canada: sul tavolo la crisi mediorientale. Presente la premier Meloni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Al via il G7 in Canada: sul tavolo la crisi mediorientale. Come scrive tg24.sky.it