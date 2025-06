Giordania di nuovo stop a spazio aereo

La Giordania, in una mossa drastica e strategica, chiude nuovamente il suo spazio aereo, reagendo agli intensi conflitti tra Israele e Iran. Questa decisione, presa dall'autorità dell'aviazione civile, segna un passo importante nel panorama geopolitico della regione, mentre le sirene suonano in tutto il paese come monito di sicurezza. Quali saranno le ripercussioni di questa escalation? Restate sintonizzati per scoprire cosa accadrà .

7.15 La Giordania ha annunciato la chiusura del suo spazio aereo per la seconda volta dall'inizio dello scontro tra Israele e Iran. L'autorità per l'aviazione civile in Giordania, che condivide un confine con Israele, ha annunciato la sospensione di tutti i decolli, atterraggi e transiti nel suo spazio aereo. Intanto le sirene sono state attivate in tutta la Giordania durante gli attacchi tra Israele e Iran "per allertare su eventi di sicurezza con l'obiettivo di aumentare la preparazione dei cittadini". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

