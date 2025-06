Giordania chiude spazio aereo | sirene di allarme ad Amman per tensioni Israele-Iran

In un clima di crescente tensione nel Medio Oriente, la Giordania ha deciso di chiudere temporaneamente il suo spazio aereo e attivare sirene di allarme ad Amman, in risposta agli intensificarsi degli scontri tra Israele e Iran. Questa mossa, definita “a scopo precauzionale”, riflette l’allerta crescente per possibili sviluppi regionali e mette in evidenza l’instabilità che minaccia la sicurezza dell’intera regione. La situazione resta critica e in costante evoluzione.

Sirene di allarme sono state udite ieri sera anche ad Amman, capitale della Giordania, che ha poi chiuso temporaneamente il suo spazio aereo. Lo riferisce l'agenzia statale Petra precisando che la decisione è stata presa 'a scopo precauzionale'. Le sirene sono state attivate in tutta la Giordania durante gli attacchi incrociati tra Israele e Iran "per allertare su eventi di sicurezza e sviluppi regionali, con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza e la preparazione del pubblico". L'allarme "fa parte delle misure precauzionali adottate dal governo per garantire la sicurezza dei giordani e proteggerli da potenziali minacce - scrive l'agenzia statale Petra - in un contesto di crescenti tensioni regionali ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giordania chiude spazio aereo: sirene di allarme ad Amman per tensioni Israele-Iran

In questa notizia si parla di: giordania - sirene - spazio - aereo

Israele-Iran, la Giordania intercetta i droni iraniani: suonano le sirene di allarme ad Amman - Israele-Iran, la tensione esplode con un nuovo episodio: droni iraniani intercettati su Amman, che risponde con sirene di allarme.

Sirene udite anche ad Amman. La Giordania chiude spazio aereo. Lo riporta BBC. Sirene sono state udite anche ad Amman,capitale della Giordania. La Giordania ha ora chiuso il suo spazio aereo. Lo riferisce la Bbc. Missili iraniani in arrivo su Tel Aviv e Haif Vai su X

MEDIO ORIENTE | Tv Iran: 'oltre 100 missili, Haifa e Tel Aviv nel mirino'. Caccia israeliani bombardano Teheran. Bbc: sirene udite ad Amman, la Giordania chiude lo spazio aereo #ANSA Vai su Facebook

Sirene di allarme anche ad Amman, Giordania chiude spazio aereo; Sirene di allarme anche ad Amman, Giordania chiude spazio aereo; Israele sta intercettando i droni di Teheran. Sirene d'allarme anche ad Amman, in Giordania. Diversi voli cancellati.

Giordania chiude spazio aereo: sirene di allarme ad Amman per tensioni Israele-Iran

quotidiano.net scrive: Le sirene ad Amman e la chiusura dello spazio aereo giordano sono misure precauzionali per le tensioni Israele-