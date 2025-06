Gino Rivieccio | E' morto Mario Messina Era come un fratello per me

Il mondo della musica perde oggi una figura insostituibile: Mario Messina, amato musicista e caro amico. A ricordarlo con immenso affetto è Gino Rivieccio, che lo considera come un fratello. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile: non solo il maestro al pianoforte che ha accompagnato Rivieccio sin dal 1982, ma anche un'anima generosa e talentuosa che ha arricchito la scena musicale italiana. La sua memoria vivrà per sempre nei cuori di chi lo ha conosciuto e amato.

Si è spento il noto musicista Mario Messina. A dare la notizia del decesso del maestro è stato Gino Rivieccio che lo ricorda con grande affetto. "Mario Messina non è stato soltanto il maestro al pianoforte che mi ha accompagnato dal 1982, non ha firmato solo le musiche di tanti miei spettacoli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Gino Rivieccio: "E' morto Mario Messina. Era come un fratello per me"

