Ginnastica ritmica Sofia Raffaeli e Tara Dragas si spartiscono i titoli ai Campionati Italiani

A Folgaria, tra emozioni e spettacolo, Sofia Raffaeli e Tara Dragas hanno dominato i Campionati Italiani di ginnastica ritmica, conquistando quattro titoli che testimoniano il loro talento e determinazione. La sfida tra queste due campionesse ha regalato momenti indimenticabili, sottolineando il crescente livello del movimento tricolore. Continua a leggere per scoprire come queste stelle si sono spartite il podio e cosa riserva il futuro della ginnastica italiana.

A Folgaria (in provincia di Trento) si sono disputate le finali di specialitĂ dei Campionati Italiani di ginnastica ritmica, dove erano attesissime Sofia Raffaeli e Tara Dragas. Le due stelle del movimento tricolore si sono spartite equamente i quattro titoli in palio: la fuoriclasse marchigiana, bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 e fresca di quarto posto nel concorso generale individuale agli Europei, ha dettato legge tra cerchio e palla, mentre la 18enne friulana, quinta sul giro completo in campo continentale, ha prevalso con le clavette e con il nastro. Sofia Raffaeli, che ieri aveva trionfato nell'all-around per la quarta volta consecutiva, è stata impeccabile al cerchio (29.

