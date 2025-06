Gimenez non basta il Milan vuole un grande 9 | Darwin Nuñez è pronto

Il Milan punta in alto: dopo Gimenez, la società cerca un vero big per rinforzare l’attacco. Darwin Nuñez, protagonista di un addio turbolento al Liverpool, è pronto a sbarcare a Milano. Tare e Allegri sono decisi: serve un centravanti di livello internazionale. L’uruguaiano sarebbe entusiasta di questa nuova avventura: con lui, i rossoneri puntano a dominare anche in Champions. La trattativa è aperta, il sogno può diventare realtà.

