Gilgeous-Alexander, l'mvp che divide la critica. Gli arbitri lo tutelano, ma sarà una vera star?.

Geroge Gilgeous-Alexander, l’MVP che divide critiche e appassionati, sta brillando nella serie contro Indiana. Tra applausi e sospetti di favoritismi arbitrali, la sua determinazione potrebbe finalmente consolidarlo come una vera superstar. Se riuscirà a conquistare l’anello, non solo zittirà le voci di chi dubita del suo talento, ma si legherà indissolubilmente alla storia della NBA. La conclusione? La passione e il talento di SGA sono pronti a scrivere il loro capitolo più grande.

