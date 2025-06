Gilardino ci siamo | Pisa vicina per l’allenatore che si sgancia dal Genoa

Il Pisa si prepara a scrivere un nuovo capitolo con Gilardino in panchina, pronta a conquistare la Serie A sotto la guida dell’ex bomber. Dopo l’addio di Inzaghi, il club ha accelerato le operazioni per assicurarsi un allenatore di grande talento e carisma. L’accordo è ormai vicino: un ritorno in grande stile che potrebbe portare i toscani a sorprendenti traguardi. La prossima stagione promette emozioni intense e una nuova era per il Pisa.

Pisa, 15 giugno 2025 – Sembra tutto pronto per la firma di Alberto Gilardino in nerazzurro: sarà lui il nuovo allenatore della società del patron Knaster, appena promossa in Serie A. Nei giorni scorsi l’addio di Filippo Inzaghi, un tecnico che resterà nella storia societaria per il salto di categoria nella massima serie. Poi le strade dell’ex attaccante del Milan e del Pisa si sono abbastanza repentinamente separate. E la società si è attivata subito per cercare il sostituto. Individuandolo appunto in Alberto Gilardino, anche lui ex attaccante, adesso allenatore. Gilardino è attualmente al Genova. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Gilardino, ci siamo: Pisa vicina per l’allenatore, che si sgancia dal Genoa

