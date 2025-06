gigi dolin torna sul ring dopo il licenziamento ma il match viene fermato per infortunio

Dopo il suo licenziamento dalla WWE, Gigi Dolin, ora tornata sul ring con il nome di Priscilla Kelly, aveva l’obiettivo di riprendere la scena. Tuttavia, il suo ritorno è durato poco: un infortunio al ginocchio ha interrotto bruscamente il match, lasciando tutti in attesa di sapere se e quando potrà tornare a lottare. La sua determinazione rimane intatta, e i fan aspettano con ansia aggiornamenti sul suo recupero.

Gigi Dolin è recentemente finita tra i licenziati da parte della WWE. La sua esperienza a Stamford si è conclusa a inizio maggio di quest’anno. All’attivo la conquista per due volte dell’NXT Women’s Title in coppia con Jacy Jayne. La wrestler, che ha ripreso il nome di Priscilla Kelly, ha fatto ritorno sul ring per la prima volta dopo il licenziamento, ma le cose non sono andate per il verso giusto. Problema al ginocchio. Priscilla Kelly (f.k.a. Gigi Dolin) ha fatto ritorno sul ring in occasione dell’evento “Cage Of Horrors” della Revolver nell’ambito di un intergender match. Suo avversario Zachary Wentz, anche lui noto al WWE Universe. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net