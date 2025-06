Giannini | Ostia invasa dalle blatte volanti | allarme degrado a Roma

Ostia si trova invasa da un’insidiosa presenza di blatte volanti, trasformando le strade e i balconi in un vero e proprio campo di battaglia contro il degrado urbano. Questa invasione, che si estende da Monte Mario al litorale, solleva preoccupazioni crescenti tra i cittadini. È urgente trovare soluzioni efficaci per arginare questa emergenza e ripristinare la qualità della vita nella capitale.

Ostia, 15 giugno 2025 – Da Monte Mario all’Aurelio, da Torpignattara fino al litorale di Ostia, Roma è alle prese con una nuova emergenza urbana che, per molti cittadini, ha il sapore dell’incubo. A far discutere è la presenza sempre più diffusa di blatte volanti, in particolare la Periplaneta americana, un insetto lungo fino a cinque centimetri, capace di planare tra balconi e marciapiedi, insinuandosi ovunque. Il fenomeno, che nelle ultime settimane sta generando un’ondata di segnalazioni da parte dei residenti, viene denunciato apertamente dalla Lega con una nota del dirigente regionale Daniele Giannini. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it