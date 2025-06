Gianni Sperti il ricordo del padre e il rapporto con la madre | È sempre molto critica con me

Gianni Sperti, volto noto di Uomini e Donne, condivide le sue emozioni più profonde: il ricordo del padre Gino e il rapporto complesso con la madre Pia, spesso critica con lui. La lunga storia della famiglia Sperti, che ha visto crescere anche Enzo, Luciano e Cinzia, si intreccia con le sfide e i affetti che hanno plasmato il suo percorso. Oggi, su Verissimo, Sperti si aprirà come mai prima, rivelando come il legame con il padre sia evoluto nel tempo...

Gianni Sperti, la madre Pia ed il padre Gino sono stati una coppia per oltre 50 anni: dalla loro unione, oltre all’ex ballerino sono arrivati anche Enzo, Luciano e Cinzia. Oggi rivedremo l’opinionista di Uomini e Donne a Verissimo Le Storie, in onda dalle 16:30 su Canale 5, dove si racconterà in un’intervista realizzata dalla conduttrice del talk, Silvia Toffanin. Il rapporto tra il padre e Sperti è cresciuto nel corso del tempo, fino a quando negli ultimissimi anni i due hanno consolidato un forte legame, fino a quando nel 2020 il padre Gino veniva a mancare. Ospite a Verissimo, aveva raccontato gli ultimi momenti con il genitore: “ Sono stato molto male, ma mi sono detto che comunque doveva succedere. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Gianni Sperti, il ricordo del padre e il rapporto con la madre: “È sempre molto critica con me”

