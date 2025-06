Gianmarco Steri clamorosa indiscrezione | dove lo vedremo dopo Uomini e Donne

Gianmarco Steri, protagonista dell’ultima edizione di Uomini e Donne, sta attirando l’attenzione non solo per la sua scelta controversa, ma anche per una clamorosa indiscrezione sul suo futuro televisivo. Tra chi sceglie di uscire di scena e chi invece si prepara a conquistare nuove platee, il suo nome sembra pronto a riscrivere le regole del suo percorso. Ma dove lo vedremo prossimamente? Scopriamolo insieme.

News TV. C’è chi esce da Uomini e Donne e si defila, chi torna alla vita di tutti i giorni e chi invece sembra pronto a cavalcare l’onda della notorietà. Tra questi, pare esserci Gianmarco Steri, protagonista dell’ultima edizione del dating show di Maria De Filippi. La sua scelta ha fatto discutere, il suo percorso ha diviso il pubblico, ma ora a far parlare è un’indiscrezione clamorosa che potrebbe proiettare l’ex tronista verso uno dei reality più seguiti della TV italiana. Ma sarà davvero pronto a varcare quella porta rossa? Leggi anche: Gianni sul trono di “Uomini e donne”? L’ipotesi clamorosa dopo l’esperimento Tina Leggi anche: “Siamo ad un bivio”: Lucia e Rosario, svelata la sesta coppia di Temptation Island (VIDEO) L’indiscrezione lanciata su Instagram: GF in vista?. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Gianmarco Steri, clamorosa indiscrezione: dove lo vedremo dopo Uomini e Donne

