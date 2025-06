Gianmarco Conti si unisce all' Urbania | nuovo rinforzo per il centrocampo

Urbania si rinforza ancora: ecco l’arrivo di Gianmarco Conti, un centrocampista di grande talento con esperienza tra Serie C e D. Nato nel 1992 e residente a Fano, Conti si unisce con entusiasmo alla causa biancorossa, portando qualità e determinazione. Con questa mossa, il club si prepara a nuove sfide, puntando a consolidare il suo status e a sorprendere i tifosi. La rosa si arricchisce e il futuro si fa sempre più interessante!

Gianmarco Conti (classe 1992) è un nuovo giocatore dell’ Urbania. Centrocampista di qualità, nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Fabriano Cerreto segnando quattro gol, dopo una lunga carriera tra Serie C e Serie D. "Residente a Fano- dicono dal club durantino- ha sposato con grande entusiasmo la causa biancorossa!". Rimanendo a Urbania molto probabilmente il centrocampista Luca Carnesecchi, classe ’95 dopo due stagioni nella squadra durantina si accaserà al Coriano, club romagnole neopromosse in Serie D. Il Vismara Calcio ufficializza l’ingaggio dell’Under Alessandro Bonazzoli classe 2007 attaccante di fascia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gianmarco Conti si unisce all'Urbania: nuovo rinforzo per il centrocampo

Gianmarco Conti si unisce all'Urbania: nuovo rinforzo per il centrocampo

