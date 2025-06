Giallo e blu | l'abbinamento colore chic ma solare da provare ora

Il mix tra giallo senape e blu navy è l’abbinamento che unisce stile e vitalità, portando un tocco chic e solare anche nei look più sofisticati. Questa combinazione, tanto audace quanto equilibrata, si conferma come una tendenza irresistibile per la primavera estate 2025, capace di evocare un’energia retrò rivisitata in chiave moderna. Sperimenta questa palette sorprendente e lasciati conquistare dalla sua eleganza vibrante.

La moda continua a sorprendere con abbinamenti che, sulla carta, sembrerebbero inconciliabili, ma che sul corpo acquisiscono armonia inattesa. È il caso del giallo senape e del blu navy: due tonalità che si incontrano sulla passerella primavera estate 2025 regalando look solari, ma sofisticati. Il primo caldo, terroso, quasi speziato; il secondo profondo e rassicurante. Insieme evocano un'estetica un po' Seventies, ma anche contemporanea. Perfetta per le occasioni più informali, dall'ufficio in estate alle uscite serali. Rachel Comey PE25: la formula vincente di un abbinamento intenso. Nella collezione Primavera Estate 2025 di Rachel Comey, il look in questione incarna questa combinazione cromatica in chiave casual chic.

Giallo e blu: l’abbinamento colore chic ma solare da provare ora

